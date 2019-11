Gault Millau: Altes Gericht gewinnt "Ambiente Award"

Ein Vorarlberger Restaurant stand bei der Präsentationsgala des neuen Gault Millau ganz besonders im Mittelpunkt: Familie Benners "Altes Gericht" in Sulz wurde mit dem "Ambiente Award 2020" ausgezeichnet.

Helmut und Silvia Benners Romantik Restaurant Altes Gericht in Sulz ist eines der geschichtsträchtigsten Restaurants in Vorarlberg. Wo Jahrhunderte lang die Gerichtsbarkeit tagte, laden historische Stuben unter getäfelten Decken und stimmungsvollen Gewölben zum Genuss.



"Es gibt keinen Platz, keine Ecke, die nicht von einladener Romantik geprägt wäre - so gehört man seit mehr als 25 Jahren sehr erfolgreich zu den Romantik Restaurants. Überall dominiert noble Gemütlichkeit bei köstlichen Menüs", schwärmt der Guide Gault Millau und verleiht der Küche zudem 2 Hauben.