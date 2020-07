Gastronomie kämpft mit den Corona-Abstandsregeln

Das Abstandshalten in Lokalen verlangt von den Gastronomen einiges an Überzeugungskraft, nicht alle wollen sich daran halten.

Vor allem Jugendliche und seien wenig bereit sich an die geltenden Abstandsregeln in der Gastronomie zu halten, berichtet der ORF in "Vorarlberg heute" über einen Eindruck, der sich bei Kellnerinnen und Kellnern derzeit breit macht. Generell habe man mit mangelndem Respekt zu kämpfen, heißt es aus der Gastronomie.