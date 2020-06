Gastro, Sport, Events - neue Lockerungen ab 1. Juli

Die Regierung hat am Mittwoch weitere Lockerungen der Coronamaßnahmen bekannt gegeben.

Maskenpflicht für Kellner entfällt

Neue Sperrstunden-Regelungen

Thekenausschank für kleine Bars

Alle Sportarten wieder erlaubt

Bis zu 500 Zuschauer ab 1. Juli

Regierung setzt auf "freiwilliges Tracking"

Für das sogenannte Containment sollen noch einmal 390 Millionen Euro in die Hand genommen werden, um die Teststrategien zu verbessern. Es gehe darum, "Glutnester" von Infektionen einzudämmen, damit kein "Flächenbrand" entstehe, meinte Kurz. Wie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ausführte, sollen ab kommender Woche die Testungen für Tourismus-Mitarbeiter schrittweise in allen Urlaubsregionen ausgerollt werden. Wie man überhaupt in Corona-Zeiten "verantwortungsvoll reisen" kann, will Anschober bei einer Pressekonferenz am morgigen Donnerstag genauer erklären.