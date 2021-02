Gastro-Öffnung: "Nightlife bleibt weiter im Lockdown"

Szene- und Nachtgastronomen wie Hannes Hagen (Conrad Sohm) oder Sigi Innauer (Vakanz) sehen angesichts der geplanten Öffnung im Gastronomiebereich für das Nachtleben schwarz.

Sperrstunde und Test-Kontrollen

Ähnlich sieht das Ganze Sigi Innauer aus Dornbirn: "Ich bin kein Freund von vorschneller und überhasteter Öffnung. Zumal sich die Situation von Betrieb zu Betrieb unterscheidet. Für ein Lokal wie unseres wäre die angepeilte Lösung mit 22 Uhr Sperrstunde defizitär. Und wenn es dann wieder zu Zutrittsbeschränkungen abhängig von der Lokalgröße kommt, kann ich in der Vakanz 6,5 Personen begrüßen. Zumal ein Ausschank an einer Theke sowieso noch in den Sternen steht." Das Szene-Urgestein ist auch kein großer Freund von aufgezwungenen "Tests" und sieht auch in der Kontrolle von selbigen große Probleme. Ob die angepeilte Gastronomie-Öffnung dann auch den Nachtgastronomen in die Karten spielt, wird die Zukunft zeigen.