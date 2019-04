Gasthaus Kreuz Rankweil: Aus Schandfleck wird Nobelfleck

Die Feldkircher Geschäftsfrau und Immobilien Maklerin Susanne Maria Dieterle will das Gasthaus Kreuz neu aufbauen und auch vierzehn neue Wohnungen in die Tat umsetzen.

“Das Gasthaus Kreuz wird ein feines Restaurant mit Gewölbekeller in getrennter Führung. Daneben werden 14 neue Wohnungen entstehen”, sagt die Feldkircher Geschäftsfrau und Immobilienmaklerin Susanne Maria Dieterle zu ihrem Vorhaben. Seit dem Jahr 2013 hat das Gasthaus Kreuz in Rankweil seine Pforten geschlossen. Nach dem Rückzug eines Gastronomen drei Jahre später ist in dieser Angelegenheit nichts passiert. Jetzt hat die Feldkircherin Susanne Maria Dieterle 90 Prozent vom GH Kreuz erworben und die Marktgemeinde Rankweil wird nach vorliegendem Plan am Donnerstag abend dem Abriss des bestehenden Gebäudes GH Kreuz und dem Neubau mit Tiefgarage und der Entstehung von 14 Wohnungen zustimmen. Es geht nur noch um ganz kleine Details am Dach wegen dem Giebelkreuz. Bereits im Juni soll mit den Abbrucharbeiten begonnen werden. Rund zwei Jahre wird laut Susanne Maria Dieterle bis zur Fertigstellung vom Schmuckstück der Zeitraum sein, bis die feierliche Eröffnung über die Bühne gehen kann.