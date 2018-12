Gastgeber mit beiden Mannschaften im Halbfinale

Doch etwas überraschend steht nicht nur Hausherr Wolfurt mit der Einser-Garnitur, sondern auch die zweite Kampfmannschaft im Halbfinale vor eigenem Publikum.

Erstmals war die Hofsteighalle bei der 23. Auflage restlos ausverkauft und die Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten. Mit Bravour entledigten sich die favorisierten Teams Wolfurt I, Langenegg, AKA Vorarlberg U-18, Wolfurt II ihrer ersten Pflichtaufgabe. Turnierfavorit Wolfurt I ohne Jungehemann Harun Erbek (Flitterwochen in Frankreich in Paris) untermauerte mit einigen wunderschöne Kabinettstückerln und Traumtoren seine erste Anwärtschaft auf den Premieresieg. Nur gegen Bezau lag Wolfurt 1b mit 0:2 zurück, ehe der Hausherr noch mit 3:2 jubelte. Besonders der Wälder-Regionalligaklub mit Neuzugang Milan Rakic und Gastspieler Robin Hettel aus Ravensburg wusste zu glänzen, aber musste die Karten nicht so richtig aufdecken. Langenegg blieb in allen vier Begegnungen siegreich. Für Wolfurt 1b war es nach der Vorrunde schon der insgesamt zehnte Sieg in dreizehn bisherigen Partien des Turnieres. Wolfurt II ist auch im Halbfinale noch einiges zuzutrauen. So richtig warmgeschossen hat sich auch der dreifache Turniersieger die Akademie Vorarlberg U-18-Elf mit Trainer Roman Ellensohn. Mit 8:0 schossen die jungen Talente Underdog Hittisau aus der Halle. Qualifikant RW Rankweil steht unter den 24 besten Klubs vom Hallenmasters. Im entscheidenden prestigeträchtigen Duell gegen Feldkirch siegten die Rot-Weißen und jubelten über den Halbfinaleinzug.