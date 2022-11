GASCHT sorgt österreichweit für Interesse

Das Who is Who der österreichischen Tourismusschuldirektor:innen war zu Gast in Vorarlberg, um über das Konzept der GASCHT zu erfahren. Österreichs Tourismusschuldirektor:innen hielten eine Bildungstagung in Bezau und Bludenz ab und dinierten u.a. in Schwarzenberg.

Bezau, Bludenz, Schwarzenberg. Die innovative Vorarlberger Tourismusausbildung der GASCHT – der Gastgeberschule für Tourismusberufe – lässt österreichweit aufhorchen und führte zur Abhaltung eines Bildungskongresses in Vorarlberg: Der Verband der Direktorinnen und Direktoren der österreichischen Schulen für Tourismus kam dafür nach über 20 Jahren zum ersten Mal nach Vorarlberg, um die Lehrinhalte der Vorarlberger Tourismusschulen, insbesondere der jüngsten Ausbildungsschiene, der GASCHT, kennenzulernen. 25 österreichische Tourismusschuldirektor:innen – darunter die Direktionen der bekannten Tourismusschulen Klessheim, Villa Blanka, Bad Hofgastein und Co, zeigten sich beeindruckt vom trialen Modell und dem Mehrwissen, das an der GASCHT vermittelt wird.

Vorarlberger Kompetenz

Eine Besichtigung der Vorarlberger Tourismusschulen in Bezau – mit Direktor Mario Hammerer – und Bludenz mit Direktorin Kathrin Leitner sowie eine Exkursion zum Familienunternehmen Ingo Metzler zählten zum dreitägigen Programm, das auch Klausuren an den Wirtschaftsschulen Bezau und Tourismusschulen Bludenz beinhaltete. Die Kompetenz der drei Vorarlberger Tourismusschulen Bezau, Bludenz und der GASCHT und deren Schaffen eines gemeinsamen Angebotes hat österreichweit Vorbildcharakter. Ein Dinner im Hotel Hirschen in Schwarzenberg bildete ein Highlight für die Gäste. Die Schüler:innen der dritten Klasse der GASCHT verwöhnten gemeinsam mit dem Team des Hauses im Romantikhotel Hirschen mit einem selbstgekochten Menü und formvollendetem Service. Verwendet wurden regionale Zutaten – die GASCHT-Erstklässler hatten dafür in der Vorbereitung auf das Dinner ein Montafoner Steinschaf zerlegt und eingebeizt. Peter Fetz, Gastgeber in 10. (!) Generation erläuterte die Philosophie des Hirschens, der zu den 80 Qualitätsbetrieben der GASCHT zählt.

Mehrwissen als Erfolgsrezept

Das innovative Konzept der Gastgeberschule für Tourismusberufe wurde von Direktorin Nicole Okhowat-Lehner im Rahmen der Tagung präsentiert. Das Wissen um die Natur und Region, nachhaltiges Wirtschaften und die Herkunft der Produkte sowie die Praxis in Vorarlberger Vorzeigebetrieben sind ein perfektes Konzept das sich in vielen Teilen für eine Ausrollung in Ostösterreich empfiehlt. Die Wertigkeit der trialen Ausbildung wurde ebenso diskutiert wie die ideale Verknüpfung von Schule und Praxis in Qualitätsbetrieben – ergänzt mit externen Betrieben – und digitalen Kursangeboten. Leo Wörndl (Tourismusschule Klessheim): „Beim Tourismus ist es genauso wie in der Ausbildung – Querdenker haben hervorragende Möglichkeiten. So wie es immer schon war bringt uns nicht weiter, weder in Betrieben noch in den Schulen. Die GASCHT geht neue, spannende Wege!“ Maria Wiesinger (Bad Hofgastein): „Vorarlberg ist anders, uns beeindruckt vor allem die intensive Zusammenarbeit der GASCHT mit Vorzeigebetrieben“.