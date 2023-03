Gargellen: Skiunfall mit Geschwisterpaar - beide verletzt

In Gargellen kollidierte ein Geschwisterpaar im Alter von 49 und 60 Jahren beim Skifahren, am selben Tag wurde ein deutscher Skifahrer von einem Unbekannten abgedrängt und kam zu Sturz.

Am Dienstag gegen 09:30 Uhr ereignete sich im Skigebiet Schafberg in Gargellen ein Skiunfall zwischen zwei Geschwistern aus dem Montafon. Das Geschwisterpaar im Alter von 49 und 60 Jahren fuhr in Richtung Talstation der Kristallbahn ab. Dabei kollidierten die Beteiligten aus unbekannter Ursache miteinander und kamen zu Sturz. Die Geschwister mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades mit den Rettungshubschraubern ins LKH Feldkirch und Bludenz eingeliefert werden.