Gareth Bale lässt Österreichs WM-Traum platzen

Gareth Bale sorgte mit seinen zwei Treffern für die knappe 2:1-Niederlage in Wales, wodurch die Fußball-WM in Katar ohne Österreich stattfinden wird. Auch Italien scheitert.

Baumgartner mit erster Großchance

Bereits nach fünf Minuten hatte Baumgartner die große Chance zur Führung. Nach einem perfekten Sabitizer-Pass in die Schnittstelle der Abwehr tauchte der Hoffenheim-Legionär alleine vor dem Tor auf, scheiterte mit seinem noch leicht abgefälschten Schuss jedoch an der Latte. In weiterer Folge entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Nach 25. Minuten bekamen die Hausherren dann einen Freistoß zugesprochen und Gareth Bale zirkelte den Ball aus rund 20 Metern perfekt in die Kreuzecke. Kurz vor der Pause verhinderte Lindner nach einem Konter bei einem Ramsey-Abschluss mit einer starken Parade sogar noch den zweiten Treffer und hielt sein Team somit im Spiel.