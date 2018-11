Garant für Wohlstand und Wachstum

Mit dem Themenschwerpunkt des heurigen Wirtschaftsforums, des 35., lagen die Veranstalter auch in diesem Jahr am Puls der Zeit.

Bedeutsame Vernetzung

Das Vorarlberger Wirtschaftsforum wurde auch bei der 35. Auflage seiner Rolle als wichtiger Treffpunkt gerecht und diente der äußerst bedeutsamen Vernetzung der wirtschaftlichen Kräfte in Vorarlberg. Damit leistet die größte Wirtschaftsveranstaltung des Landes auch einen nicht mehr wegzudenkenden Beitrag zur Stärkung des Standorts. Den Veranstaltern ist es auch heuer wieder gelungen, mit Themen wie „Ursachen und Folgen von Populismus – Die politischen Gefahren für Europa.“, „Der Kompass Europas zeigt nach Osten. Warum Österreich als ,first mover‘ besonders profitiert.“, „Wirtschaftspolitik in Deutschland –Was jetzt zu tun ist!“ oder „Die Wirtschaft und die Europäische Union“ für spannende Diskussionen in den Pausen und beim abschließenden Weißwurstessen zu sorgen.