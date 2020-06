Garagenbrand in Vandans - Einrad die Feuerquelle

Das Rad wurde in der Nacht zum Aufladen an die Steckdose angeschlossen.

Am Sonntag gegen 16.00 Uhr geriet ein in der Garage eines Wohnhauses abgestelltes elektrisch betriebenes Einrad in Brand. Das Rad wurde in der Nacht zuvor zum Aufladen an die Steckdose angeschlossen und geriet aus unbekannten Gründen in Brand.