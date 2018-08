Ganztägige Kinderbetreuung in Vorarlberg noch ausbaufähig

Das Angebot an ganztägig geöffneten Kinderbetreuungseinrichtungen ist in Vorarlberg noch ausbaufähig. Lediglich ein Drittel aller Einrichtungen ist täglich mehr als neun Stunden geöffnet.

Während in Wien fast alle Betreuungseinrichtungen an ihren Betriebstagen mindestens neun Stunden lang geöffnet sind, hinken die restlichen Bundesländer etwas hinterher. In ganz Österreich sind rund 58 Prozent der Kinderbetreuungseinrichtungen ganztägig geöffnet, diesem Durchschnitt entsprechen die Einrichtungen in Kärnten und im Burgenland ebenfalls. Knapp die Hälfte aller Einrichtungen in Salzburg, Niederösterreich und in der Steiermark bieten eine ganztägige Betreuung an. Vorarlberg rangiert auf dem zweitletzten Platz und bietet lediglich in jeder dritten Einrichtung ein solches Angebot. In Oberösterreich sind nur 26 Prozent aller Betreuungseinrichtungen ganztägig geöffnet.