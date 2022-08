Ganz schön heiß: So wird die erste Augustwoche

Die kurze Hitze-Pause in der vergangenen Woche hat nicht lange vorgehalten: Es geht schon wieder los.

Wer heißes Wetter mag, der liebt diesen Hochsommer: Die Temperaturen klettern regelmäßig weit über 30 Grad. Auch in der ersten Augustwoche erwartet die Vorarlberger allerfeinstes Strahlewetter. Ab Montag steigen die Temperaturen kontinuierlich bis zu 35 Grad am Donnerstag, lediglich in der Nacht von Montag auf Dienstag ist noch mit leichten Schauern zu rechnen.