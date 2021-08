"Ganz Paris träumt von Messi"

VN-Sportchef Christian Adam zog in "Vorarlberg LIVE" seine Olympia-Bilanz und sprach über den möglichen neuen Arbeitgeber von Lionel Messi.

Die letzten Medaillen wurden vergeben, die Olympischen Spiele in Tokio sind offiziell zu Ende. Aus österreichischer Sicht war Olympia mit sieben Medaillen durchaus erfolgreich. Für Vorarlberg besonders erfreulich: Karateka Bettina Plank holte sich die Bronze-Medaille. "Ich habe mich irrsinnig gefreut", sagt VN-Sportchef Christian Adam am Montag in "Vorarlberg LIVE". Plank habe einen steinigen Weg hinter sich. Aufgrund der Pandemie wurden viele Turniere abgesagt, auch Verletzungen machten eine Vorbereitung zeitweise schwierig.