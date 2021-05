"Ganz besondere Stimmung am Muttertag"

Am zweiten Sonntag im Mai wird seit 1914 auch bei uns in Europa der Muttertag gefeiert. Wir haben uns mit der dreifach-Mama Anja getroffen. Im Interview erzählt sie, warum es für sie immer ein ganz besonderer Tag ist.

Seit mehr als hundert Jahren feiern wir in Europa bereits den Muttertag. Er findet stets am zweiten Sonntag im Mai statt, um alle Mütter und die Mutterschaft an einem Tag im Jahr ganz speziell zu ehren.

Jedes Jahr ein besonderer Tag

Doch was bedeutet dieser Tag wirklich für eine Mama? Wir haben uns mit Anja aus Feldkirch getroffen, die 2012 das erste Mal Mutter geworden ist. Sie hat mit ihren mittlerweile drei Kindern also schon einige Muttertage erlebt. Dennoch hat dieser Tag für sie bis heute nicht seinen Zauber verloren.

Mit der gesamten Familie "gefeiert"

"Normalerweise gehen wir an diesem Tag immer mit der ganzen Familie essen. Das war natürlich vergangenes Jahr nicht möglich", beschreibt die dreifache Mama wie ihre Familie den Muttertag feiert. Da bei uns in Vorarlberg die Gastronomie wieder offen hat, wird heuer wieder in einem Lokal gefeiert. Die ganze Familie hat hierfür bereits vor Wochen Test-Termine ausgemacht, damit dem Beisammensein nichts im Weg steht.

Es wird durch den Muttertag nur unterstrichen

"Für mich ist es immer ein ganz besonderer Tag. Dadurch, dass er immer sehr präsent ist, der Muttertag, kommt auch eine besondere Stimmung auf", versucht Anja ihre Gedanken in Worte zu fassen.

Auf der anderen Seite spielt es für die dreifach-Mama aber gar keine so große Rolle, dass ein Tag hervorgehoben wird. "Ich werde auch so das ganze Jahr genug geehrt. Die Mama hat einen so besonderen Stellenwert, das merkt man jeden Tag", meint Anja.