Gantner: "Vorarlberg steht hinter seinen landwirtschaftlichen Betrieben"

Die vielfältigen bäuerlichen Leistungen sind für die Entwicklung Vorarlbergs von sehr großer Bedeutung. Daher steht das Land engagiert hinter seinen landwirtschaftlichen Betrieben, betont Agrarlandesrat Christian Gantner.

In dem Zusammenhang ruft er einmal mehr die vielfältigen Leistungen in Erinnerung, durch welche die heimische Landwirtschaft die Entwicklung Vorarlbergs positiv mitgestaltet: “Unsere Bäuerinnen und Bauern erzeugen hochwertige Lebensmittel und leisten einen großartigen Beitrag in Sachen naturnahe Bewirtschaftung des Lebensraumes und Pflege unserer Kulturlandschaft, was gerade für das Tourismusland Vorarlberg von großer Bedeutung ist”.