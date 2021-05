Gantner: "Starke Zunahme der Wohnzimmertests"

Sicherheitslandesrat meldet Verschiebung innerhalb des Testaufkommens zugunsten der „Wohnzimmertests“ – insgesamt rund 353.000 Corona-Tests in Vorwoche.

Die Zahl der sogenannten „Wohnzimmertests“, d.h. Selbsttests, die über das Landessystem registriert werden, ist in der Vorwoche weiter angestiegen, berichtet der zuständige Sicherheitslandesrat Christian Gantner von einer erwarteten Verschiebung innerhalb des Testaufkommens in Vorarlberg.

353.000 registrierte Tests

Diese Entwicklung hätte sich bereits in den letzten Wochen abgezeichnet und würde somit die schrittweise, bedarfsorientierte Adaptierung des Testangebots bestätigen. In der Vorwoche (von Montag, 24. Mai, bis einschließlich Sonntag, 30. Mai) sind vorarlbergweit 353.000 registrierte Corona-Tests durchgeführt worden. „Gegenüber der Woche davor sind das rund 11.000 Testungen mehr“, so der Landesrat.

Den leichten Anstieg führt Gantner auf die Aufwertung der registrierten Selbsttests („Wohnzimmertests“) im Zuge der COVID-19-Öffnungsverordnung des Bundes sowie auf die Steigerung bei den registrierten Schultestungen zurück. Bemerkbar mache sich gleichzeitig eine rückläufige Nachfrage an den öffentlichen Testmöglichkeiten, die auch auf die Testpflicht-Befreiung für Geimpfte zurückzuführen sei. Auf die sinkende Nachfrage an den öffentlichen Teststationen würde mit einem behutsamen Rückbau der Angebote reagiert, der mit dieser Woche beginnt.

Seit Mitte Mai vervierfacht

Genau 138.075 Schultests wurden in der Vorwoche in Vorarlberg durchgeführt. Hinzu kommen Testungen in den heimischen Apotheken bzw. durch Apothekenpartner mit 48.114 Testungen und 7.001 Betriebstestungen in Vorarlberger Unternehmen. 62.685 Antigentests sind in der Vorwoche von medizinisch qualifiziertem Personal in Teststraßen abgenommen worden, 43.010 Testungen waren Selbsttests in Teststraßen unter Aufsicht und weitere 54.121 im Landessystem registrierte Selbsttests (sog. „Wohnzimmertests“). Die Zahl der im System erfassten „Wohnzimmertests“ hat sich damit seit Mitte Mai 2021 mehr als vervierfacht. In Summe ergibt das für die Vorwoche rund 353.000 registrierte Tests in Vorarlberg, fasst Landesrat Gantner zusammen. Die Vervierfachung der sogenannten „Wohnzimmertests“ zeige, „dass wir hier mit dem europaweit einmaligen System ein wichtiges Instrument geschaffen haben, um auch langfristig ein Testen auf niederschwelligem Niveau zu gewährleisten“, unterstreicht der Vorarlberger Sicherheitsreferent.

Über 100.000 Personen nutzen COVID-Testportal

Auf sehr großen Zuspruch stößt das von der Landeswarnzentrale ausgebaute COVID-Testportal mit stark verbesserter Bedien- und Informationsoberfläche. „Inzwischen sind schon mehr als 100.000 Personen registriert“, informiert Landesrat Gantner. Einmal angemeldet, entfällt das wiederholte Eintippen der persönlichen Daten für eine Antigentestung. Darüber hinaus lassen sich Selbsttests (sog. „Wohnzimmertests“) sehr benutzerfreundlich in das System hochladen. Zukünftige Antigentest-Anmeldungen, Terminverschiebungen oder auch Stornierungen sind dank einer leicht verständlichen Gesamtübersicht noch einfacher möglich.

Nachfragegerechtes Angebot

Die Teststationen Ludesch und Frastanz, die das Österreichische Bundesheer gemeinsam mit den Gemeinden und dem Land betrieben hat, stellten den Testbetrieb als erstes ein. In den kommenden Wochen wird auch das übrige Angebot schrittweise zurückgefahren. „Uns ist es ein Anliegen, dass auch über den Sommer hinweg ein nachfragegerechtes, flächendeckendes Angebot an Gratis-Testmöglichkeiten durch das Land Vorarlberg und die Vorarlberger Gemeinden aufrecht erhalten bleibt“, stellt Landesrat Gantner diesbezüglich klar.

Vorwoche noch mit 146 Gratis-Testmöglichkeiten

In der Vorwoche sind der Vorarlberger Bevölkerung insgesamt noch 146 Gratis-Testmöglichkeiten zur Verfügung gestanden. Konkret wurde in acht Landes- bzw. 78 Gemeinde-Teststationen gratis getestet, darüber hinaus in den 15 Gemeinden, die vom Landes-TestBUS angefahren werden, in weiteren sechs Teststationen, die das Österreichische Bundesheer in Kooperation mit dem Land Vorarlberg betreibt und in 39 Apotheken bzw. Teststationen von Apotheken-Partnern. Zusätzlich haben private Unternehmen Tests gegen Bezahlung angeboten.

Unkomplizierte Testanmeldung

Eine Corona-Testung lässt sich weiterhin unter www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet unkompliziert buchen. Im Portal können bereits vereinbarte Testtermine einfach storniert bzw. verschoben werden. Im Sinne der Gemeinschaft bittet Landesrat Gantner darum, dieses Tool verantwortungsbewusst zu nutzen, denn es soll keine Buchung ungenutzt bleiben. Alternativ ist weiter auch eine Anmeldung über die kostenfreie Hotline-Nummer 0800/201-360 möglich.