Gaming-Sensation: 13-Jähriger spielt Tetris durch

Ein 13-jähriger Gamer, bekannt als "BlueScuti", hat Videospielgeschichte geschrieben, indem er als erster Mensch das legendäre Spiel "Tetris" auf der NES-Plattform vollständig durchspielte.

Am 21. Dezember 2023 erreichte "BlueScuti", ein junger Streaming-Star, etwas, das in der fast 35-jährigen Geschichte von "Tetris" noch niemand geschafft hat. Er durchbrach die Grenzen des Spiels und führte es zu einem bisher nie gesehenen Ende.

Ein Spiel über Generationen

Grenzen des Möglichen

Die Technik hinter dem Erfolg

Der Schlüssel zum Erfolg lag in einer Technik namens "Hypertapping". Dabei wird der Controller so gehalten, dass Richtungstasten extrem schnell gedrückt werden können, was die Bewegung der Blöcke erheblich beschleunigt. Diese Methode erfordert intensive Übung und Geschicklichkeit. "BlueScuti" erreichte unglaubliche 1.511 Linien und stieß in Level 157 vor, ein Niveau, das vor ihm noch niemand erreicht hatte.