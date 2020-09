Gaming-Geschichte in HD: „Super Mario 3D All-Stars“ im Test

Nicht nur für Retro-Fans ein Fest: Nintendo bringt drei der besten Super-Mario-Games hochauflösend zurück!

(Switch) Wer hat an der Uhr gedreht? Vor fast 40 Jahren hatte der weltberühmte Held mit der roten Kappe seinen ersten Auftritt in „Donkey Kong“, vor 35 Jahren wurde er in Japan das erste Mal „Super“. Heißt: Partytime! Denn zum Feiern ist jedes (halb)runde Jubiläum gut genug.