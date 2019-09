Gaming-Action à la Hollywood: "Gears 5" im Test

Die einst Xbox-exklusive Gears-Serie war seit ihrem Start im Jahr 2006 ein überzeugendes Argument für die Anschaffung einer Microsoft-Konsole. Die Story vom verlorenen Kampf der letzten Menschen gegen die monströsen Locust fesselte von Anfang an. Dann gab's stets Grafik vom Feinsten, vor allem aber überzeugte das Game- und Gunplay. Gears hat mit seinem Deckungssystem das Sub-Genre „Cover Shooter“ begründet.

Bei jeder neuen Gears-Generation wurde die grundsätzliche Formel beibehalten, an den Stellschrauben aber bis zur Perfektion gedreht und vielleicht etwas zu vorsichtig Neuerungen eingeführt. „Gears 5“ (eigentlich das 6. Game der Serie dank des „Zwischenspiels“ Judgment) geht glücklicherweise einen Schritt weiter und durchaus einige Wagnisse an – in allen Bereichen.