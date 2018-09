Gamer-Mekka ganz nah: Zürich Game Show 2018

Games, Cosplay & Co. – der Ländle Gamer erkundet die größte Spiele-Messe der Schweiz!

Noch bis heute läuft die Zürich Game Show und schickt sich an, eine ernste Konkurrenz für die gamescom zu werden: Immerhin handelt es sich um das größte Event der Eidgenossen seiner Art – also für Gaming, eSport, digital Entertainment & digital Lifestyle, Cosplay, Film und Board Games. Hunderte PCs und Konsolen samt Games und brandneue Produkte aller Art stehen zum Testen bereit. Gerade auch die Schweizer Game Design Szene kann sich sehen lassen. Auf dem vielfältigen Programm standen und stehen eSport Turniere, Showmatches, Panels und Cosplay Contests. Stars aus der Gaming- und Filmwelt sowie bekannte Youtuber und eSportler sind live vor Ort.

Fünf gute Gründe für einen Besuch der Zürich Game Show gefällig?

1. Die Anreise dauert nur rund anderthalb Stunden.

2. Die Messe ist kompakt gestaltet, die Laufzeiten halten sich in Grenzen.

3. Die Atmosphäre fühlt sich fast familiär an.

4. Das Angebot in den sieben Hallen ist überraschend vielseitig.

5. Um neue Games zu testen, muss man nicht stundenlang anstehen.