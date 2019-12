Game of Thrones: Ein Führer durch Westeros und darüber hinaus

Dieser bildgewaltige Band, der alle acht Staffeln abdeckt, bietet eine einzigartige und aufregende visuelle Reise durch die Welt des populären Fantasy-Hits.

Aufgeteilt in zwei Schwerpunkte wird zum einen die Geschichte des Südens porträtiert, wo Könige und Königinnen erbittert um den Eisernen Thron kämpfen, und zum anderen die Geschehnisse im eisigen Norden aufgeschlüsselt, wo die Weißen Wanderer ihr Heer der Toten versammeln. Zahlreiche Infografiken, Zeitachsen und spektakuläre Fotos sowie aufschlussreiche Essays machen dieses Kompendium zum unverzichtbaren Leitfaden für die so komplexe wie außergewöhnliche Welt der Game of Thrones-Saga.