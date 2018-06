„Gäste-Info Eichenberg“ – alles für einen abwechslungsreichen Urlaub

Eichenberg. Zum Auftakt der Urlaubssaison präsentierte Eichenberg-Tourismus mit Obmann Hermann Gmeiner die neu gestaltete „Gäste-Info Eichenberg 2018/19“ mit allen Vorzügen der Region rund um einen abwechslungsreichen und erholsamen Urlaub.

So eröffnen sich dem aktiven Gast in Eichenberg, auf der Sonnenterrasse des Leiblachtales mit grandioser Aussicht weit über den Bodensee und das Vorarlberger Rheintal sowie ins benachbarte Allgäu, die vielfältigsten Möglichkeiten. Josef-Rupp-Käsewanderweg mit den preisgekrönten Sennereien, Sommerangebote am Pfänder, Bogenparcours Eichenberg, Golfpark und Skywalk Allgäu in Scheidegg sowie Badespaß in Hallenbädern oder am Bodensee in unmittelbarer Umgebung sind die besonderen Highlights.