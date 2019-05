Gänsehaut-Stimmung in Liverpool nach Sieg gegen Barcelona

Das Wunder von Anfield: Nach dem Spiel singen rund 60.000 Fans "You'll Never Walk Alone" - das Team von Jürgen Klopp steht Arm in Arm vor dem legendären Kops.

Es war eine magische Nacht für die Fans des FC Liverpool. Nach dem 3:0-Sieg von Barcelona im Camp Nou galten die Katalanen als großer Favorit. Aber eben nicht, wenn man noch auswärts an der Anfield Road antreten muss. Liverpool dreht das Spiel und siegt sensationell mit 4:0.

Die euphorisierten Fans sorgten noch lange nach dem Spiel für Gänsehaut-Momente. Gemeinsam mit dem Team sangen sie Club-Hymne “You’ll Never Walk Alone”.

Irrer Eckball-Trick

Die ganze Sportwelt redet jetzt aber nicht nur über den sensationellen Sieg, sondern vor allem über einen irren Eckball-Trick. Und dabei hatte Jürgen Klopp das entscheidende 4:0 nicht einmal gesehen. Bei der schnell ausgeführten Ecke von Trent Alexander-Arnold war der Coach genauso überrascht wie die Spieler von Barcelona. Nur Origi war hellwach und sorgte für die Entscheidung. “Das war eine Idee von Trent Alexander-Arnold, 20 Jahre alt – was für ein Kerl!”, meinte Klopp.

Klopp schwärmt nach Aufholjagd: “Sie sind Mentalitätsriesen

Nach der spektakulären Aufholjagd war Trainer Jürgen Klopp von der Einstellung seiner Mannschaft begeistert. “Mit jedem anderen Team hätte ich nicht geglaubt, dass es möglich ist. Die Spieler sind Mentalitätsgiganten”, sagte Klopp nach dem 4:0 (1:0) im Rückspiel gegen den FC Barcelona. Das Hinspiel hatten die Katalanen mit 3:0 gewonnen.

Klopp: “Eine außergewöhnliche Nacht” “Es war eine außergewöhnliche Nacht. Das haut dich um”, so der 51-Jährige. “Es ist einfach unglaublich, diese Saison, diese Spiele, diese Verletzungen, die wir hatten. Was sie heute geleistet haben, war wirklich ganz besonders. Ich werde das niemals vergessen”, sagte Klopp, der zum dritten Mal in seiner Karriere im Endspiel der Königsklasse steht.