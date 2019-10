Fußgängerin angefahren – Pkw-Lenker flüchtet

Wolfurt - Eine 84-jährige Fußgängerin wurde in Wolfurt von einem Pkw erfasst. Der Autofahrer beging Fahrerflucht.

Am Dienstagabend überquerte eine 84-jährige Frau die Bützestraße in Wolfurt. Während des Überquerens wurde sie von einem unbekannten dunklen Pkw, der von Wolfurt kommend in Richtung Lauterach fuhr, seitlich touchiert und zu Boden geschleudert.