Fußball-WM: Frankreich startet mit 2:1-Arbeitssieg über Australien

Frankreich hat zum Auftakt des Spielgeschehens in der WM-Gruppe C Australien mit 2:1 (0:0) besiegt.

Erstmals in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft verhängte ein Schiedsrichter am Samstag nach Studium der TV-Bilder nachträglich einen Elfmeter. Antoine Griezmann verwandelte in der 58. Minute in Kasan zur 1:0-Führung. Den Siegtreffer erzielte Paul Pogba mit einem abgefälschten Schuss.Kasan. Referee Andres Cunha aus Uruguay hauchte einem wenig aufregenden Spiel in der zweiten Hälfte neues Leben ein, indem er nach Intervention des Video-Assistenten einen Elfmeter für Frankreich gab – und damit sein ursprüngliches Urteil revidierte. Nach einem Foul an Griezmann verwertete dieser in der 58. Minute selbst. Wenig später gab es nach Hands von Samuel Umtiti auch auf der Gegenseite Elfmeter, den Kapitän Mile Jedinak (62.) im Tor unterbrachte.