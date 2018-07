Fußball-WM: Dänemark-Keeper Kasper Schmeichel als verhinderter Held

Nichts hat Kasper Schmeichel bei dieser Fußball-WM so sehr genervt wie die Vergleiche mit seinem berühmten Vater.

Im Achtelfinale gegen Kroatien übertraf Dänemarks Torhüter sogar seinen Lehrmeister. Drei Elfer in einem Spiel zu parieren, war nicht einmal Peter Schmeichel auf der großen Bühne gelungen. Geholfen hat es aber alles nichts.”Wir haben Kasper im Stich gelassen”, meinte Dänemarks Topstar Christian Eriksen, der selbst als einer von drei Dänen vergeben hatte, nach dem bitteren 2:3 im Elfmeterschießen. Der verhinderte Held selbst wollte keinem seiner Mitspieler einen Vorwurf machen. “Jeder, der aufsteht und einen Elfmeter schießt, ist ein Held. Der Druck ist sehr groß. Wir gewinnen und verlieren als Team”, betonte Schmeichel.

Der 31-Jährige war es erst, der Dänemark mit einem gehaltenen Strafstoß von Star Luka Modric kurz vor Ende der Verlängerung ins Elfmeterschießen gebracht hatte. Dort parierte er dann noch gegen Milan Badelj und Josip Pivaric, was den stolzen Vater auf der Tribüne zu Jubelsprüngen veranlasste. Entsprechend wurde der Sohn in der Heimat gefeiert. “Russisches Roulette – Kanonen-Kasper fiel mit Ehre”, schrieb die Zeitung “Ekstrabladet”.

Schmeichel hat sich bei der WM in den Vordergrund gespielt. In den vergangenen 19 Länderspielen ohne Niederlage (abgesehen vom verlorenen Elfmeterschießen) kassierten die Dänen nie mehr als ein Gegentor. “Er hat schon im Training gesagt, dass er eine Quote von 33 Prozent bei Elfmetern hat. Das haben nicht viele Torhüter”, sagte Nationalteamkollege Yussuf Poulsen.