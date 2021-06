Fußball-EM: Slowakei bezwang Polen zum Pool-E-Auftakt mit 2:1

Polen hat bei der paneuropäischen Fußball-EM einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Stürmerstar Robert Lewandowski und Co. mussten sich am Montagabend in St. Petersburg zum Auftakt der Gruppe E der Slowakei mit 1:2 geschlagen geben. Nach einem Eigentor vom polnischen Tormann Wojciech Szczesny (18.) und dem Ausgleich von Karol Linetty (46.) sorgte der 26-jährige Inter-Mailand-Abwehrspieler Milan Skriniar (69.) für die Entscheidung zugunsten des Außenseiters.