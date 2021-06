Fußball-EM: Frankreich erreichte gegen Ungarn nur 1:1

Ungarns Nationalmannschaft hat bei der Fußball-EM für eine Überraschung gesorgt.

Die Magyaren trotzten am Samstag in Budapest Weltmeister Frankreich ein 1:1 ab. Attila Fiola (45.+2) brachte die Gastgeber in Führung, für die klar überlegene "Equipe Tricolore" reichte es nur noch zum Ausgleich durch Antoine Griezmann (66.). Damit halten die Franzosen nach zwei Runden bei vier Punkten, die Ungarn bei einem Zähler.