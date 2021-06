Fußball-EM: Deutschland muss in Hitzeschlacht gegen Portugal zulegen

Nach dem 0:1 gegen Frankreich steht Deutschland gegen den amtierenden Fußball-Europameister Portugal schon mächtig unter Druck.

Das DFB-Team suchte in den vergangenen Stunden nach der zum Turnierauftakt fehlenden Durchschlagskraft. Viele Lücken werden auch die Portugiesen am Samstag (18.00 Uhr) nicht anbieten. Immerhin: Superstar Cristiano Ronaldo hatten die deutschen Verteidiger zuletzt immer im Griff.

Ronaldo will Tor gegen DFB

Ein Stempel gegen Deutschland fehlt Ronaldo noch in seinem Goalgetter-Pass. Genüsslich rechneten portugiesische Medien in diesen Tagen vor, dass der Kapitän der "Selecao" schon gegen 34 verschiedene Nationalteams getroffen habe - aber gegen Deutschland noch nicht. Viermal stand der Nationalheld den Deutschen bei Großturnieren gegenüber - immer gewann der von Joachim Löw (mit)betreute Gegner. Portugals letztes Erfolgserlebnis ist schon 21 Jahre her (3:0 bei EM 2000).