Fußball: Altach verpflichtete Luckeneder vom LASK

“Mit Felix Luckeneder konnten wir einen absoluten Wunschspieler ins Rheindorf lotsen, der mit seiner Kopfballstärke und Abgeklärtheit für Stabilität in der Mannschaft sorgen soll”, sagte Georg Zellhofer. “Er ist Linksfuß, funktioniert in verschiedenen Spielanlagen und kann sich beim SCRA wieder in die Auslage spielen.”

(APA)