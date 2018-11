Fußball: Altach muss "ohne richtigen Stürmer" nach Salzburg

Fußball-Bundesligist SCR Altach muss am Sonntag (14.30 Uhr) im Gastspiel bei Meister und Tabellenführer Red Bull Salzburg insgesamt vier Stürmer vorgeben. Neben Routinier Hannes Aigner und U21-Teamspieler Adrian Grbic fehlt auch der Sambier Brian Mwila verletzt. Dazu ist der US-Amerikaner Joshua Gatt unter der Woche erkrankt.

Altach. “Wir werden am Sonntag ohne richtigen Stürmer nach Salzburg fahren müssen”, erklärte Altach-Trainer Werner Grabherr am Donnerstag in seiner Pressekonferenz. Dafür kehrt Benedikt Zech einen Monat nach seiner Meniskusverletzung zurück. “Er hat vor seiner Verletzung das Spiel hinten extrem stabilisiert”, sagte Grabherr über den Innenverteidiger. “Ich bin froh, am Sonntag wieder auf ihn zurückgreifen zu können.”