Fußball: Altach mit "großem Ziel Platz sechs" in die neue Saison

Altach - Der SCR Altach geht mit einer gesunden Portion Realismus in die neue Saison. "Der sechste Platz ist das große Ziel aller Clubs. Für Altach ist ein unteres Play-off aber kein Beinbruch", sagte Neo-Coach Werner Grabherr vor dem Auftakt in die Fußball-Meisterschaft.

“Das erste Ziel Altachs ist immer nicht abzusteigen, denn so lange wir in der Bundesliga sind, wird jedes Jahr etwas weitergehen.” Für Grabherr ist es nach zwei Interimseinsätzen bei den Vorarlbergern (2016 und 2017) die erste “echte” Anstellung als Cheftrainer. Der 32-Jährige will vor dem Auftakt keine allzugroßen Töne spucken. “Man muss es in Altach immer sehr sauber einordnen am Anfang der Saison.” Finanziell und gemessen an den Möglichkeiten bewege man sich im Mittelfeld.