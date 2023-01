Fußgänger von 88-jährigem Alko-Lenker auf Schutzweg angefahren: Verletzt

Ein alkoholisierter 88-Jähriger hat am frühen Mittwochabend in Rankweil einen 19-jährigen Fußgänger angefahren. Dieser wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.

Ein 88-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Mittwoch gegen 17.45 Uhr die L50 in Rankweil in Richtung Sulz entlang, als er auf Höhe der Volksband einen gerade den dortigen Schutzweg überquerenden Fußgänger übersah. Das Fahrzeug erfasste den 19-Jährigen mit voller Wucht, wodurch dieser auf die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert wurde. Der junge Mann musste mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldkirch eingeliefert werden.