Fußball-WM: Neuseeland feierte historischen Sieg - 1:0 gegen Norwegen

Neuseeland hat einen Traumstart in die Frauen-Fußball-WM erwischt.

Das Gastgeber-Team besiegte im Eröffnungsspiel am Donnerstag in Gruppe A als klar überlegene Mannschaft Norwegen mit 1:0 (0:0). Den Treffer im Eden Park vor 42.137 Zuschauern erzielte Hannah Wilkinson (48.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit vergab Ria Percival mit einem Lattentreffer einen Elfmeter und die Chance auf einen höheren Sieg.

Erster Erfolg in 16 WM-Spielen

Erst in der Schlussphase hatten die Norwegerinnen etwas aufgedreht und waren in der 81. Minute unter anderem ebenfalls zu einem Lattenschuss durch Tuva Hansen gekommen. Für Neuseeland ist es ein historischer Sieg, es war im 16. WM-Spiel der erste Erfolg überhaupt. Norwegen, das vor vier Jahren im Viertelfinale an England scheiterte, steht nach dem Fehlstart bereits unter Druck. Das Team trifft im zweiten Gruppenspiel auf die Schweiz, die am Freitag mit dem Duell gegen die Philippinen ins Turnier startet.