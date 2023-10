Fußball: WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten

Die Fußball-WM 2030 wird auf drei Kontinenten und in sechs Ländern ausgetragen.

Wie der Weltverband FIFA am Mittwoch mitteilte, wurde die gemeinsame Kandidatur von Spanien, Portugal und Marokko vom Council als einzige Bewerbung für das Turnier in sieben Jahren zugelassen. Zudem werden in Anlehnung an die erste WM 1930 drei Partien in Südamerika steigen, und zwar in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Offiziell abgesegnet wird diese Entscheidung auf dem FIFA-Kongress 2024.