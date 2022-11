Fußball-Welt schockiert: Manuel Neuer hatte Krebs!

Der Nationaltorhüter und Bayern-Star machte seine Krebs-Erkrankung öffentlich.

all

all

self

self

Dreimal operiert

"In meinem Fall ist es Hautkrebs im Gesicht, wodurch ich schon dreimal operiert werden musste", sagte Neuer gegenüber der Bild-Zeitung. Seine Fußball-Karriere und seine Teilnahme an der WM in Katar beeinflusse das jedoch nicht.