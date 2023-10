Fußball: Eltern von Liverpool-Stürmer Díaz entführt - Mutter befreit

Die Eltern des kolumbianischen Fußball-Nationalspielers Luis Díaz sind am Samstag in dessen Heimatland entführt worden.

Großaufgebot sucht vermissten Vater

Liverpool. Der Polizeichef des Landes, William Salamanca, sagte in einer Video-Reaktion, dass jeder verfügbare Beamte eingesetzt werde, um den Vater zu finden. Díaz' Mutter Cilenis Marulanda wurde in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes gerettet. Kolumbianischen Berichten zufolge befanden sich die Eltern des 26-jährigen Linksaußen an einer Tankstelle, als sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen wurden. Sie sollen in einem Fahrzeug weggebracht worden sein.