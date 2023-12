Fußball: Dreikampf PSG, Newcastle und Milan um CL-Achtelfinalticket

In der "Hammergruppe" F der Fußball-Champions-League kommt es am Mittwoch zum Showdown. Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt Paris St. Germain (21.00 Uhr/live auf Sky, ServusTV), der AC Milan gastiert bei Newcastle United.

BVB gegen Paris: Kampf um den Gruppensieg

Das will der BVB allerdings verhindern und gegen Paris an seine Serie von zuletzt drei CL-Siegen in Folge anknüpfen. "Wir wissen, welche Qualitäten sie als Mannschaft haben, aber wir haben auch ihre Defensivprobleme in Auswärtsspielen gesehen", erklärte Trainer Edin Terzic. "Wir werden alles dafür investieren, um als Sieger aus der Gruppenphase herauszugehen." Ob Terzic auf Marcel Sabitzer, der schon am Wochenende in der Liga verletzt gefehlt hatte, zählen kann, wird erst am Spieltag entschieden.