Fußball: Bekannter Ultra von Inter in Mailand erschossen

In Mailand ist ein stadtbekannter Fußball-Ultra laut Medienberichten auf offener Straße erschossen worden.

Der 69-jährige Fan wurde demnach am Samstagabend in einem Viertel im Westen der Großstadt von mehreren Schüssen getroffen. Rettungskräfte brachten den Anführer der Ultras von Inter Mailand noch in ein Krankenhaus, konnten jedoch nichts mehr für ihn tun. Den Berichten zufolge handelte es sich um einen Hinterhalt. Wer hinter der Tat steckte, war aber unklar.