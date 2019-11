Furz-Fauxpas im Live-Interview

#fartgate: In einem Interview mit dem Kongressabgeordneten Eric Swalwell ertönte plötzlich ein verdächtiges Geräusch. US-Medien sind sich sicher, dass dem Politiker ein Fauxpas passiert ist, er bestreitet das aber vehement.

In dem Interview ging es eigentlich um das Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Donald Trump. Zum Thema machten die US-Medien am Dienstag allerdings etwas ganz anderes: Dem interviewten Eric Swalwell soll nämlich während des Gesprächs eine Flatulenz geräuschvoll entwichen sein. Eigentlich eine ganz natürliche Sache, die aber in einem Live-Interview sehr schnell sehr peinlich wird.