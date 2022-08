Fury gegen Usyk: Mega-Kampf im Schwergewicht

Boxer Alexander Usyk hat seinen WM-Titel im Schwergewicht erfolgreich verteidigt und will jetzt gegen Tyson Fury antreten.

Boxfans dürfen sich mit ziemlich großer Sicherheit auf ein Duell zwischen den Schwergewichts-Weltmeistern Tyson Fury und Oleksandr Usyk freuen. Fury-Promoter Frank Warren hatte entsprechende Berichte bestätigt. „Tyson hat sich entschieden und will diesen Kampf. Auch Usyk will diesen Kampf. Wir müssen einen Weg finden, damit es auch passiert“, so Fury-Promoter Frank Warren bei "Sky Sports“. Dabei werde sich "alles ums Geld drehen“, wie Warren betonte.