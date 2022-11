Für's Klima: Großmutter (72) radelte von Schweden zur COP27 nach Ägypten

Als Zeichen für stärkere Maßnahmen beim Klimaschutz ist eine 72-jährige Großmutter nach eigenen Angaben aus Schweden mit dem Fahrrad zur Weltklimakonferenz in Ägypten gefahren.

"Ich hatte gehofft, dass ich den hochrangigen Leuten eine Botschaft senden kann", sagte Dorothee Hildebrandt der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Konferenz in Sharm el Scheikh. Sie habe auf der Strecke mehr als 8000 Kilometer zurückgelegt.

"Wenn ich so etwas Unbequemes mache, haben die eine Verantwortung, Dinge zu tun, die auch unbequem und nicht leicht sind", sagte die in Kassel geborene Mutter von vier Kindern und zweifache Großmutter, die am 1. Juli aus Katrineholm südwestlich von Stockholm aufgebrochen war.