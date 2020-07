Furka-Bergstrecke mit nostalgischer Dampfbahn

Bahnliebhaber dürfen sich mit den VN und Loacker Tours auf eine ganz spezielle Fahrt mit der altehrwürdigen Furka- Dampfbahn von Realp nach Oberwald freuen.

Von Realp nach Oberwald

Nach den ersten paar Metern passieren Sie gleich das historische Einfahrsignal, eine „Hipp’sche Wendescheibe“. Nach ca. einem Kilometer fährt die Bahn in Schritttempo, um sich in die Zahnstange einzuklinken. Das Steilstück mit 110‰ Steigung kann beginnen. Die Lok überquert die Wilerbrücke und bahnt sich den Weg über zahlreiche Steinmauern. Diese werden regelmäßig vom Hochwasser unterspült und müssen aufwendig Instand gehalten werden. Auf drei kurze Tunnel folgt die Steffenbachbrücke, welche zum Schutz vor herabstürzenden Lawinen mit Seilzügen heruntergeklappt werden kann. Von hier aus ist auch die

Wasserfassung der Furkareuss sichtbar, von wo durch einen acht Kilometer langen Tunnel das Wasser zum Göschener-Alpstausee geleitet wird. In Tiefenbach nimmt die Lok Wasser. Hier können Sie den kurzen Aufenthalt für einige Schnappschüsse nutzen. Stetig nach oben bahnt sich die Lok den Weg weiter über die Furkareuss und den Sidelenbach. Genießen Sie den Ausblick auf die Bergwelt und die umliegende Flora. Vielleicht erspähen Sie hier eine Alpenrose. Die nächste steile Passage führt durch den Scheittunnel nach Muttbach, wo man immer wieder mit den riesigen Schneemassen der Lawinen zu kämpfen hat. Kurz danach können Sie die Überreste des einst mächtigen Rhonegletschers erspähen und erreichen den Bahnhof Gletsch. Die Dampflok benötigt wieder Wasser und Sie haben Gelegenheit das kleine historische Bahnhofsgebäude aus dem Jahre 1914 zum Erinnerungsstück in Ihrem Fotoalbum zu machen. Genießen Sie nun das weitere Naturschauspiel bis zu Ihrem Endpunkt Bahnhof Oberwald. Sie steigen um in die Matterhornbahn und gelangen durch die Tunnelstrecke zurück nach Realp, wo Sie der Bus wieder aufnimmt und in unser schönes Ländle zurückbringt. Wir bitten Sie eine Mund-Nasen-Schutz-Maske mitzunehmen!