Furioso mit Gastdirigent

Der Musikverein Bildstein erntete viel Applaus beim Frühjahrskonzert.

Auf Grund des kurzfristig verletzungsbedingten Ausfalles des neuen Kapellmeisters Franz Budin war das diesjährige Konzert des Musikvereins Bildstein in mehrerlei Hinsicht ein besonderes. Innert weniger Proben führte der routinierte Konzertdirigent Lothar Uth, der unter anderem Tuba an der Uni Augsburg unterrichtete und aktuell die Harmoniemusik Bürs sowie die Gemeindemusik Schlins leitet, die Bildsteiner Musikantinnen und Musikanten zu einer außergewöhnlichen Darbietung bei deren Jahreshöhepunkt. „Wir sind unserem Kapellmeister sehr dankbar, dass er seinen Freund und Kollegen spontan fürs Konzert gewinnen konnte“, zeigte sich MVB-Obmann Michael Lenz über die gute Zusammenarbeit begeistert. „Und Lothar Uth tat dies von sich aus gerne und holte alles aus uns heraus. Dieses Konzert geht zweifellos in unsere Vereinsgeschichte ein.“