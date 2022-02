Furioses Faschingskränzle gefeiert

Hüttenfinale mit Vroni und Jürgen: „blieb-a-biz“ spielen im März noch einmal auf

FRASTANZ Trübes Februarwetter hielt am Samstag niemand davon ab, ein fröhliches Faschingskränzle auf der Feldkircher Hütte zu feiern, wo „blieb-a-biz“ wieder einmal für ausgezeichnete Stimmung sorgten. Veronika Lins und Jürgen Flatz hatten ein köstliches Buffet angerichtet, dass zwischen dem Schunkeln und Singen zur Stärkung einlud.

Alles hat ein Ende

Heuer heißt es Abschied nehmen vom Wirtepaar Vroni und Jürgen, die vor fünf Jahren auf das Naturfreundehaus kamen und dort als Pächter für frischen Schwung sorgten. Mit regelmäßigen Festivitäten wie dem Oktoberfest und dem Wechsel auf Frastanzer Bier am Frastanzer Hausberg wuchs die Beliebtheit des Ausflugsziels am Vorderälpele auf 1.204 Metern am Fuße der Drei Schwestern. Dennoch verabschieden sich Jürgen und Vroni heuer mit Ende März. Neue Pächter sollen aber bereits gefunden sein.

Flott mitgeschunkelt

Die Musikkapelle „blieb-a-biz“ mit Uschi Erath, Norbert Erath und Paul Hehle hält der Feldkircher Hütte schon seit etlichen Jahren die Treue und erweist den scheidenden Pächtern heuer gleich doppelt die Ehre. Auf dem Faschingskränzle spielte das Trio die schönsten volkstümlichen Melodien und Hits wie „Der alte Jäger vom Silbertannental“, „Ohne Musik geht nix“, „Wo der Wildbach rauscht“ und „Der Paul und sein Gaul“. Mit „Dicke Mädchen haben schöne Namen“ von Höhner und „Don Camillo und Peppone“ kam auch bei den letzten Gästen blitzschnell ausgelassene Faschingsstimmung auf.

Abschiedsfete im März

Am Wochenende vom 26. und 27. März heißt es dann endgültig Abschied nehmen von Vroni und Jürgen auf der Feldkircher Hütte. Am Samstag dem 26. März spielt ebenfalls „blieb-a-biz“ ab 12:00 Uhr. Am Sonntag den 27. März bewirten Vroni und Jürgen zum letzten Mal mit Austrinken und Ausessen. Es lohnt sich also, bis März noch einmal zum Naturfreundehaus hinaufzupilgern, um von Vroni und Jürgen Abschied zu nehmen.

Viele Faschingsgäste