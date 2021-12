Fürchten Friseure um ihre Existenz?

Günther Plaickner, Obmann der Landesinnung Friseure, sprach über die aktuelle, dem Lockdown geschuldete, Situation der Friseur-Branche.

Wie sorgenvoll schaut man auf die neuen Verordnungen?

Kunden-Flucht und Haus-Friseure

Ob der Kunde in die Schweiz gehe oder schwarz arbeite, mache per se keinen Unterschied. "Schwarz-Pfusch geht überhaupt nicht." In diesem Bereich müsse mehr kontrolliert werden. Diese Sache schmerze nicht nur die Friseur-Branche, sondern auch den ganzen Staat.