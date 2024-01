"Für Unterhosen hat's gereicht": Thomas Gottschalk schießt gegen Heidi und Leni Klum

Thomas Gottschalk äußert sich zusammen mit Mike Krüger kritisch über Leni Klum, die Tochter der bekannten Model-Ikone Heidi Klum.

Kritik an Werbekampagne

Anlass der Diskussion war eine Werbekampagne von Intimissimi, in der Heidi Klum zusammen mit ihrer Tochter Leni in Dessous zu sehen ist. Mike Krüger kommentiert dies mit Verwunderung: "Fahre ich durch Hamburg und sehe plötzlich auf allen Plakatwänden Heidi mit ihrer jungen Tochter, nur wirklich schwerlich bekleidet in Dessous." Er hinterfragt die Intention hinter dieser Kampagne und was Heidi ihrer Tochter damit beibringen möchte.

Gottschalks scharfe Worte

Reaktion von Heidi Klum

Auf öffentliche Kritik an ihrer Tochter reagiert Heidi Klum gelassen. In einem Interview mit RTL sagte sie, dass ihrer Tochter die Meinungen anderer nichts ausmachen würden.

Streit zwischen Gottschalk und Klum

Interessanterweise war es Thomas Gottschalk, der Heidi Klum 1992 in seinem Wettbewerb "Model ‘92" entdeckte. Trotz der jahrelangen guten Beziehung zwischen ihnen scheint es in letzter Zeit zu Spannungen gekommen zu sein, insbesondere seit Gottschalks Auftritt als Gastjuror bei "Germany‘s Next Topmodel". Sie sei immer noch "angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag", so Gottschalk in einer "Supernasen"-Folge im Herbst.