Für Kinder ab vier Jahren - Theater GundBerg präsentiert: Der Besuch - Eine Begegnung der netten Art

Samstag, 9. März 2024, 15.00 Uhr, Theater am Saumarkt

Theater GundBerg präsentiert: Der Besuch - Eine Begegnung der netten Art

Überall All. Ein kleines Raumschiff gleitet leise durch den Weltraum. Es durchquert die Milchstraße und schwimmt durch ein glitzerndes Sternenmeer. Es fliegt vorbei an altem Eisen, vorbei an Weltraum-Müll …