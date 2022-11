Für ihren Schamanen: Prinzessin gibt royale Aufgaben ab

Die 51-jährige norwegische Prinzessin Märtha Louise ist mit einem amerikanischen Heiler und Schamanen verlobt.

Nach öffentlich laut gewordenen Zweifeln im Zusammenhang mit ihrer Partnerwahl hat die norwegische Prinzessin Märtha Louise ihren Rückzug von öffentlichen Aufgaben des Königshauses erklärt. Die 51-Jährige, die in der Thronfolge an vierter Stelle steht, hatte sich im Juni mit dem US-Bürger Durek Verrett verlobt. Er bezeichnet sich auf seiner Website als Schamane und Heiler.

Märtha Louise hat sich im Juni mit Durek Verrett verlobt, der in den USA auch als Schamane Durek bekannt ist. Die Prinzessin wurde in den vergangenen Jahren bereits mehrmals kritisiert, kommerzielle Interessen und ihren offiziellen Titel miteinander zu vermischen.

König Harald and Königin Sonja

"Die Prinzessin und ihr Verlobter Durek Verrett wollen den Unterschied zwischen ihren eigenen Aktivitäten und dem Königshaus deutlich machen", erklärte der Hof. Dies bedeute unter anderem, dass der Prinzessinnentitel und Verweise auf Mitglieder des Königshauses unter anderem nicht mehr auf eigenen Kanälen in sozialen Netzwerken oder in Medienproduktionen verwendet werden.

Der Schritt scheint seinen Hintergrund in umstrittenen Aussagen von Verrett in Gesundheitsfragen zu haben. Unter anderem hatte er im Sommer auf Instagram erzählt, eine Krankenhausbehandlung nach einer Corona-Infektion abgelehnt und stattdessen ein Medaillon gebraucht zu haben, um wieder gesund zu werden. Märtha Louise erklärte nun in einem Instagram-Video, als ausgebildete Physiotherapeutin interessiere sie sich für Gesundheit und Forschung. Sie betrachte die alternative Medizin aber als wichtige Ergänzung zur herkömmlichen Medizin.